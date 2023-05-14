Як кременчужанам підготуватися до травневої спеки
Сьогодні, 09:00
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Поради
Травень – це час, коли температура повітря може досягати небезпечних показників для здоров’я людини. Спека може призводити до перегрівання, зневоднення, сонячного удару та інших проблем. Як підготуватися до травневої спеки та зберегти своє здоров’я та комфорт? Ось деякі поради:
- Пийте достатньо води. Вода – це найкращий напій для підтримки рівня рідини в організмі. При спекотній погоді потреба у воді зростає, тому слід пити не менше 2 літрів води на день. Уникайте алкоголю, кави, газованих напоїв та соків, які можуть сприяти дегідратації. Носіть із собою пляшку води, коли виходите на вулицю.
- Носіть легкий одяг. Обирайте одяг із натуральних матеріалів, таких як бавовна, льон або шовк, які добре пропускають повітря та вбирають піт. Вдягайтеся за принципом “цибуля”, щоб мати змогу зняти або одягнути шар одягу за потреби. Надавайте перевагу світлим кольорам, які відбивають сонячне світло. Не забувайте про головний убір та окуляри від сонця.
- Захищайте свою шкіру. Сонце – це джерело вітаміну D, але також це фактор ризику для розвитку раку шкіри. Тому слід обережно користуватися сонячними променями та захищати свою шкіру від опіків. Використовуйте сонцезахисний крем з достатньо високим фактором захисту (не менше 15 SPF) та наносьте його за 15-20 хвилин до виходу на сонце.
- Забезпечуйте прохолоду у приміщенні. Якщо у вас є кондиціонер або вентилятор, то користуйтеся ними для створення комфортної температури у приміщенні. Якщо немає, то можна зробити так: закрийте штори або жалюзі на вікнах, щоб не пропускати сонячне світло; провітрюйте приміщення рано і пізно, коли на вулиці прохолодніше; розставляйте по кутках мокрі рушники; робіть холодні компреси на лобі, зап’ястках і шийних артеріях; приймайте прохолодний душ або обмивайтеся холодною водою.
- Слідкуйте за своїм самопочуттям. Спека може призводити до низки неприємних симптомів, таких як головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, блювота, серцебиття, задихання тощо. Вони можуть бути ознаками перегрівання або зневоднення організму. Якщо вам стало зле через спеку, то потрібно: припинити фізичну активність; перейти у прохолодне місце; пити достатньо води; зняти зайвий одяг; полежати у горизонтальному положенні; за необхідності звернутись до лікаря.
Автор: Мирослава Українська
Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
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