Як кременчужанам підготуватися до травневої спеки

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 159

Травень – це час, коли температура повітря може досягати небезпечних показників для здоров’я людини. Спека може призводити до перегрівання, зневоднення, сонячного удару та інших проблем. Як підготуватися до травневої спеки та зберегти своє здоров’я та комфорт? Ось деякі поради: