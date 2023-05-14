Кременчуцькі гімнастки гідно представили наше місто на Київщині

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 4

З 4 до 9 травня у Білій Церкві відбулися фінальні змагання V літньої Гімназіади України з гімнастики художньої. Ці змагання стали знаковими для школярства та важливими для розвитку даного виду спорту в Україні. У змаганнях взяли 96 гімнасток із 68 закладів освіти 15 областей України.

Змагання проходили у прекрасно оформленому залі 7 спортивного клубу, де юні спортсменки мали можливість продемонструвати свою спортивну майстерність, а тренери - побачити кращі виступи та обмінятися досвідом.

Наше місто представляли вихованки КМ КДЮСШ № 1 у складі: Карини Почепської, Катерини Щербак, Єлизавети Третяк, Анастасії Гноєвої, Валерії Мигаль, Юлії Адаменко, Марини Матети, Марії Гродзинської.

Підготовка до змагань проходила під керівництвом тренерів Наталії Борисової та Лілії Марченко.