За час повномасштабної війни з росією загинуло 13 тисяч українських військових - дані ЄС

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Війна

За час повномасштабної війни з росією загинуло 13 тисяч українських військових - дані ЄС

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 456

 

Ще 35 тисяч захисників України були поранені

Серед держав-членів Європейського Союзу поширюються розвідувальні дані, які оцінюють втрати українських військових за час повномасштабної війни з росією в 13 тисяч загиблих.

Про це йдеться в публікації видання Euractiv, яке отримало відповідний документ у своє розпорядження.

Згідно з оцінками ЄС, які наводяться в документі й ґрунтуються на повідомленнях України країнам-членам ЄС, повідомленнях ЗМІ та джерел розвідданих, втрати Збройних Сил України оцінюються в 13 тисяч загиблих під час бойових дій і ще 35 тисяч поранених.

Оцінки США, які вказуються в тому ж документі, свідчать, що Київ втратив 17,5 тисячі військовослужбовців загиблими в боях, а загалом від 124 до 131 тисячі втрат – це поранені, загиблі та зниклі безвісти.

Водночас ЄС схильний вважати, що американські дані є завищеними, зазначає Euractiv.

Що стосується російських втрат, то в документі наводяться українські оцінки, згідно з якими рф втратила 185 тисяч загиблими та 555 тисяч пораненими. Згадуються й дані США, згідно з якими російські втрати становлять від 189,5 до 223 тисяч, з них 43 тисячі загиблими.

Західні дипломати та військові в розмові з Euractiv зауважили, що отримати офіційне підтвердження кількості жертв з обох сторін практично неможливо.

Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на 12 травня 2023 року знищено 197 тисяч 670 російських окупантів. Інформацію щодо кількості загиблих та поранених захисників України Генштаб ЗСУ не надає до закінчення війни.

Вічна Слава Героям, що загинули захищаючи Україну!

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ війна загиблі на війні російські окупанти російські загарбники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 18 від 4 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх