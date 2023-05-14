За час повномасштабної війни з росією загинуло 13 тисяч українських військових - дані ЄС

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Ще 35 тисяч захисників України були поранені

Серед держав-членів Європейського Союзу поширюються розвідувальні дані, які оцінюють втрати українських військових за час повномасштабної війни з росією в 13 тисяч загиблих.

Про це йдеться в публікації видання Euractiv, яке отримало відповідний документ у своє розпорядження.

Згідно з оцінками ЄС, які наводяться в документі й ґрунтуються на повідомленнях України країнам-членам ЄС, повідомленнях ЗМІ та джерел розвідданих, втрати Збройних Сил України оцінюються в 13 тисяч загиблих під час бойових дій і ще 35 тисяч поранених.

Оцінки США, які вказуються в тому ж документі, свідчать, що Київ втратив 17,5 тисячі військовослужбовців загиблими в боях, а загалом від 124 до 131 тисячі втрат – це поранені, загиблі та зниклі безвісти.

Водночас ЄС схильний вважати, що американські дані є завищеними, зазначає Euractiv.

Що стосується російських втрат, то в документі наводяться українські оцінки, згідно з якими рф втратила 185 тисяч загиблими та 555 тисяч пораненими. Згадуються й дані США, згідно з якими російські втрати становлять від 189,5 до 223 тисяч, з них 43 тисячі загиблими.

Західні дипломати та військові в розмові з Euractiv зауважили, що отримати офіційне підтвердження кількості жертв з обох сторін практично неможливо.

Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на 12 травня 2023 року знищено 197 тисяч 670 російських окупантів. Інформацію щодо кількості загиблих та поранених захисників України Генштаб ЗСУ не надає до закінчення війни.

Вічна Слава Героям, що загинули захищаючи Україну!