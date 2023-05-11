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В Україні подорожчають солодкі газовані напої – на них планують запровадити акциз

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 471 Коментарів: 2

 

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили чому це важливо та наскільки солодкі газовані напої можуть подорожчати

Постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру. 

ВООЗ закликала до глобальних заходів щодо зменшення споживання солодких газованих напоїв, зокрема й впровадження акцизного податку у 2016 році. За їх оцінками, зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж самі 20%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

— Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя. Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче — здоров’я наших громадян, — сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас є приклади країн, де податок на солодкі мінеральні та газовані води зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, ожиріння. Наприклад, у Мексиці податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

Наразі у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти: № 9032-1 і № 9033-1. Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі — 0,19 євро). Другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: МОЗ МОЗ України акцизний податок законопроєкт подорожчання
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Коментарі: 2

164
vsio nadoelo:
Сьогодні, 11:36

Когда читали последний раз состав сладкого напитка? Сахар чистый остался только в квасе и то не у всех производителей.


2 0
1 023
evil:
Сьогодні, 12:41

После прочитанного захотелось литровой бутылкой Pepsi настучать по голове Радуцкому и Гетьманцеву до потери сознания. Конченые твари во время войны измываются над обнищавшим населением. Прежде чем вводить налоги нужно обеспечить благосостояние нации. Но такие конченые твари заботятся только о своём собственном благосостоянии. Под соусом заботы о здоровье вводят налог опустошая наши карманы. Налог на роскошь 60% как в отдельных странах Европы для себя эти твари не введут. Но в наш с вами карман запустить свою жирную лапу всегда горазды!



Какой то сюрреализм. В стране война. Конченые секретутки Гриценки себе матпомощь выписывают по 70 тысяч. Пол страны без работы. Они херней занимаются. Введут этот налог и сразу все наладится в стране? Да?


1 0

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