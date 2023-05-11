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Надзвичайні новини, Війна

У розшук оголосили сина першого заступника Полтавської ОДА, який воює у складі російської армії

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 266 Коментарів: 1

 Справу щодо його державної зради розглядає суд Полтави

Служба безпеки України оголосила у розшук Андрія Іноземцева, сина колишнього першого заступника голови Полтавської ОДА, який воює у складі російської армії. Чоловік є офіцером армії рф та проходить військову службу на території окупованого Криму. Справу щодо державної зради Іноземцева розглядає суд Полтави. 

Андрій є сином Віктора Іноземцева, який у 2005-2006 роках обіймав посаду першого заступника голови Полтавської ОДА. До речі, Віктор Іноземцев у 2022 році у Великій Багачці, закликав знайомих підтримати війська рф. Він відбувся умовним покаранням

Октябрський районний суд Полтави у вересні 2022 року надав дозвіл на затримання підозрюваного Андрія Іноземцева. Йому інкримінують у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи).

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна зрада суд
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Коментарі: 1

449
Andron777:
Сьогодні, 11:56

Складається враження, що Полтава розсадник колаборантів.


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