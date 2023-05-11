У розшук оголосили сина першого заступника Полтавської ОДА, який воює у складі російської армії

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 266 Коментарів: 1

Служба безпеки України оголосила у розшук Андрія Іноземцева, сина колишнього першого заступника голови Полтавської ОДА, який воює у складі російської армії. Чоловік є офіцером армії рф та проходить військову службу на території окупованого Криму. Справу щодо державної зради Іноземцева розглядає суд Полтави.

Андрій є сином Віктора Іноземцева, який у 2005-2006 роках обіймав посаду першого заступника голови Полтавської ОДА. До речі, Віктор Іноземцев у 2022 році у Великій Багачці, закликав знайомих підтримати війська рф. Він відбувся умовним покаранням.

Октябрський районний суд Полтави у вересні 2022 року надав дозвіл на затримання підозрюваного Андрія Іноземцева. Йому інкримінують у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи).