Як змінився курс валют 11 травня та де в Кременчуці можна вигідно обміняти долари, євро та злоті

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 242

У четвер, 11 травня, Національний банк України понизив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 5 копійок. Нагадаємо, що учора євро подешевшав одразу на 26 копійок. Курс польського злотого НБУ сьогодні підвищив на 6 копійок, а вчора офіційний курс злотого понизився на ті самі 6 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара, євро та злотого на це відреагував по різному. Найвигідніший курс долара знизився у купівлі на 4 копійки, а найвигідніший курс євро підвищився у купівлі на 15 копійок. У продажу найвигідніші курси долара та євро не змінилися. Так само сьогодні не змінився готівковий курс злотого.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують - по 36,90 — 37,61 грн,

продають - по 37,60 — 38,10 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (37,61 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,60 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 40,50 — 41,30 грн,

продають - по 41,50 — 41,99 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (41,30 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (41,50 грн).

З лотий

купують по 8,50 — 8,70 грн,

продають - по 9,00 — 9,35 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Полтава-Банку та Креді Агріколь Банку (8,70 грн).

Найвигідніший курс купівлі – в Ідея Банку та Креді Агріколь Банку (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 11 .0 5 .2023 року: