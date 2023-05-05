Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 8 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. Гійома Боплана, 30-56;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

вул. Лугова, 1-17;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Юрія Таптунова, 1.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Козацька, 83-134.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами: