Де завтра не буде світла у Кременчуці

У понеділок, 8 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
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