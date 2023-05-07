У Полтаві 59-річний чоловік намагався вбити свою 41-річну дружину за допомогою гранати

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Вчора, 6 травня, близько 19.00, у Полтаві, у Подільському районі міста 59-річний місцевий чоловік намагався вбити свою 41-річну дружину за допомогою гранати. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, між фігурантом та дружиною виник конфлікт. У процесі сварки чоловік кинув на підлогу бойову гранату. Внаслідок вибуху незначні ушкодження отримав сам чоловік, а жінка не постраждала. Нападнику надали необхідну медичну допомогу – загрози для його життя та здоров’я немає.

Правоохоронці вилучили з місця події речові докази та спрямували їх на судову експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 (закінчений замах), частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.