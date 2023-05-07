У Полтаві 59-річний чоловік намагався вбити свою 41-річну дружину за допомогою гранати

Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві 59-річний чоловік намагався вбити свою 41-річну дружину за допомогою гранати

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 302

Внаслідок вибуху жінка не постраждала, а чоловік отримав тілесні ушкодження

Вчора, 6 травня, близько 19.00, у Полтаві, у Подільському районі міста 59-річний місцевий чоловік намагався вбити свою 41-річну дружину за допомогою гранати. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, між фігурантом та дружиною виник конфлікт. У процесі сварки чоловік кинув на підлогу бойову гранату. Внаслідок вибуху незначні ушкодження отримав сам чоловік, а жінка не постраждала. Нападнику надали необхідну медичну допомогу – загрози для його життя та здоров’я немає.

Правоохоронці вилучили з місця події речові докази та спрямували їх на судову експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 (закінчений замах), частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: граната замах на вбивство замах Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх