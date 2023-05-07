7 та 8 травня кременчужани відчують потужні магнітні бурі

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 363 Коментарів: 1

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем

7 та 8 травня на Землю поваляться потужні магнітні бурі. Відомо, що вони стануться через незрозумілий вибух на Сонці, який спричинив сильний викид корональної маси. Ці магнітні бурі будуть із середньою силою.

Можливий вплив магнітних бур на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

У залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів: