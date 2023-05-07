Судитимуть чоловіка, який підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності

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Судитимуть чоловіка, який підозрюється в організації диверсії на об'єктах оборонного значення Полтавщини. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Відомо, що навесні 2022 року чоловік у складі незаконного збройного формування спільно з військовослужбовцями РФ брав участь у захопленні міста Волноваха Донецької області та здійснював коригування і наведення вогню противника.

Влітку того ж року для виконання диверсійної роботи він налагодив контакти з двома жителями Полтавської області та дистанційно керував їхніми діями, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

За грошову винагороду полтавці погодилися підшукати на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення з метою їх подальшого знищення. Розрахунок за виконану роботу мав відбуватися шляхом перерахування коштів на спеціально відкриті банківські картки. Проте злочинні наміри учасника НЗФ правоохоронці вчасно виявили та припинили. Наразі він перебуває у розшуку.

Чоловікові інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність, організацію готування диверсії та участь у непередбаченому законом збройному формуванні (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 260 КК України).

Наразі Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування так званого «міністерства державної безпеки ДНР».