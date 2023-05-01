Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука знизився

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 1 травня у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,4 метра, у нижньому - 65,7 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА. Для порівняння у п'ятницю, 28 квітня рівень склав 81,5 метра у верхньому б'єфі, у нижньому – 66,2 метра.

Підтопленими залишаються 35 присадибних ділянок у Потоківському старостинському окрузі Кременчуцького району.