Як минули вихідні на Кременчуччині

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Пройшли без надзвичайних подій, але з п'яними водіями та дебоширами

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 29 квітня, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки, біля одного з будинків в легковому автомобілі сталось коротке замкнення електромережі. Обійшлось без послідуючого горіння.

Більше надзвичайних подій у Кременчуцькому районі не відбувалось.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 11 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали 6 водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліцейські затримали трьох людей за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо них склали адмінматеріали.

Також на 11 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.