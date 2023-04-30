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Кременчук, Спорт, Кременчук, Інтерв'ю

Рятувальник з Кременчука Владислав Гела ефектно переміг боксера у першому раунді

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 290

 

Наш спортсмен завоював перемогу у професійному боксі технічним нокаутом

Кременчуцький рятувальник Владислав Гела став учасником благодійного вечора боксу, який днями відбувся у Києві. Начальник караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Кременчука (ДСНС) Владислав Гела професійно займається боксом уже багато років поспіль. Нещодавно відбувся його 18 професійний рейтинговий бій, в якому Владислав здобув свою 13 перемогу.

Наразі Владислав в Одесі відновлюється після бою й поступово повертається до тренувань.

На благодійному вечорі боксу Владислав вийшов на ринг проти Андрія Науменка, якого переміг вже у першому раунді технічним нокаутом.

- Перший раунд провів розвідку боєм. Намагався не форсувати подій й під кінець першого раунду почав більше пресувати суперника, провів кілька потужних серій. Й після першого раунду він знявся. Вони вирішили не продовжувати бій.

Хоча я не сильно був цим задоволений. Я багато тренувався, проробив роботи й у мене були свої заготовки на бій, які хотів показати.

- Владе, розкажи, як проходила підготовка до бою?

- Підготовка проходила у Кременчуці у СДЮШОР, під керівництвом тренера Олександра Ляхового. Тренувався зранку у залі, в обід тренування у басейні, а ввечері знову у залі. За можливості робив тренування двічі або тричі на день. Оскільки паралельно працював у ДСНС, то добу на роботі, а потім – наздоганяю. Й на роботі є спортзал, де повісив «груші», там є турнік, штанга та гирі. Коли немає викликів на роботі (пожеж у кременчужан) – займаюся у залі.

- Як надійшла пропозиція провести бій?

- Готувався до бою в Одесі, але згодом перенесли до Києва. За 2 місяці до поєдинку дізнався про вечір бою. Я погодився, бо необхідно було закривати останню поразку у Польщі.

Кременчуцький боксер-пожежник Влад Гела провів бій у Польщі

Це перший турнір в Україні з початку повномасштабної війни, яку проводить професійна ліга боксу. На турнірі було 24 професійні бої. Це був благодійний турнір на підтримку української армії, проводили аукціон, а виручені кошти пішли на підтримку ЗСУ.

- У соцмережах ти викладав відео з підготовкою до бою ще з одним представником Кременчука на цьому вечорі боксу, з Сергієм Радченком.

- У Кременчуці не так багато спортсменів, які займаються. Тому ми вирішили один одному допомогти, стояли в парі. До мене приїжджав спортсмен з Миргорода. Також допомагав Сева Сліпченко, який також мав проводити бій цього вечора, але його супернику в останній момент не вдалося приїхати на бій.

Ми втрьох стояли в парах. Тричі на тиждень спарингували: у понеділок, середу та п’ятницю. Так разом протягом трьох тижнів готувалися.

Ефектне повернення на ринг через 1,5 роки: боксер з Кременчука Сергій Радченко провів бій

- Про свого суперника раніше знав? Може, ви зустрічалися раніше на рингу?

- Про Андрія знав, він родом зі східної України. Коли навчався у Харкові, бачив його на турнірах. У нас навіть був спаринг, це було роки три назад. Приблизно розумів його манеру бою.

- Владиславе, чи відомо, коли будуть наступні поєдинки?  

- У мене давно не було боїв, тому під час цього вечора бою хотів увійти у ритм. Нам зараз професійна ліга обіцяє робити частіше турніри. Адже у Європі думають, що в Україні повна розруха й спорту, зокрема боксу, немає. Цим турніром хотіли показати, що в нас є боксери й можемо проводити турніри. Й показувати на міжнародній арені рівень України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс рятувальник Влад Гела
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