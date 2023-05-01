Кременчуцький ліцеїст виборов ІІІ місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 226

Учень 8-А класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Тимур Гутніков виборов перемогу на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії. Про це йдеться на фейсбук-сторінці навчального закладу.

Вмотивований, наполегливий, працьовитий хлопець на III (обласному) етапі зайняв II місце. Але зміг за результатами відбірково-тренувальних зборів стати учасником заключного етапу й перемогти – отримав диплом III ступеня IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.

Підготувала хлопця до змагання педагог Лідія Криштафович.

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін проходили у чотири етапи з жовтня 2022 року по квітень 2023 року. Учні змагалися на шкільному, місцевому та обласному рівнях, заключним став IV всеукраїнський етап.

Раніше ми писали, що учень ліцею №4 «Кремінь» став абсолютним переможцем Всеукраїнської олімпіади з хімії.