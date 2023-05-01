У Миргороді після пожежі у будинку знайшли мертвою власницю оселі

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Сьогодні, 1 травня, вранці близько 6.45, у Миргороді, на вулиці Єрківській сталась пожежа у житловому будинку. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

– Отримавши інформацію про пожежу, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група райвідділу поліції, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Після ліквідації пожежі рятувальниками, у будинку виявили тіло 48-річної власниці оселі. Для встановлення причини смерті її тіло направлено на судово-медичну експертизу, – розповів начальник слідчого відділення Миргородського райвідділу поліції Геннадій В’юн.

За даним фактом поліцією вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.