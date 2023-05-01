У Миргороді після пожежі у будинку знайшли мертвою власницю оселі

Сьогодні, 1 травня, вранці близько 6.45, у Миргороді, на вулиці Єрківській сталась пожежа у житловому будинку. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.
За даним фактом поліцією вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
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