Що сьогодні подешевшало на заправках Полтавщини та як оновили цінники на АЗС 1 травня

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Дизельне пальне та зріджений газ сьогодні подешевшали на АЗС одного з операторів ринку

У понеділок, 1 травня, ціни на автомобільне пальне на більшості заправок Кременчука та Полтавщини не змінилися. Втім, один з операторів знизив вартість дизельного пального на 50 копійок та автогазу на 20 копійок за літр. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 1.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,86 0,00 0% Бензин А-95 47,06 0,00 0% Бензин А-92 44,47 0,00 0% Дизельне пальне 45,60 -0,06 -0,122% Газ автомобільний 21,94 -0,03 -0,114%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 1.05.2023 р.