З 28 квітня на автомобільних дорогах України відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення. У тому числі й у Кременчуці. Про це повідомили у патрульній поліції України.
Запрацюють комплекси у Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуці, Львові, Мукачеві, Полтаві, Чернівцях та Черкасах. А також у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській та Рівненській областях.
До речі, у Кременчуці запрацюють ще три нові прилади контролю. Тож загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Усі ці комплекси працюватимуть на фіксацію перевищення дозволеної швидкості руху.
Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив на своїй сторінці у Фейсбук перелік розташування комплексів.
Запускаються вперше:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.