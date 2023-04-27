На дорогах Кременчука запрацюють три комплекси контролю швидкості (адреси)

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Перелік вулиць на яких працюватимуть комплекси контролю швидкості у Кременчуці та Полтаві

З 28 квітня на автомобільних дорогах України відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення. У тому числі й у Кременчуці. Про це повідомили у патрульній поліції України.

Запрацюють комплекси у Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуці, Львові, Мукачеві, Полтаві, Чернівцях та Черкасах. А також у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській та Рівненській областях.

До речі, у Кременчуці запрацюють ще три нові прилади контролю. Тож загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Усі ці комплекси працюватимуть на фіксацію перевищення дозволеної швидкості руху.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив на своїй сторінці у Фейсбук перелік розташування комплексів.

Кременчук (три комплекси):

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год).

Запускаються вперше:

вул. Вадима Пугачова, 6-Д, напрямок спрямування приладу вул. Олександра Корпана (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Полтавський, 265, напрямок спрямування приладу вул. Горліса-Горського (обмеження швидкості 50 км/год).

Полтава (два комплекси):