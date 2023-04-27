У Кременчуці вшанували пам'ять героїв Чорнобиля

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Вшанувати пам'ять прийшло чимало людей. Серед них нащадки ліквідаторів, самі «чорнобильці» та влада міста

26 квітня у Кременчуці відзначили 37 річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Біля пам'ятника «Жертвам Чорнобиля», який знаходиться у Придніпровському парку зібралось чимало людей з квітами. Всі присутні прийшли вшанувати пам'ять полеглих.

Серед героїв були 2700 наших земляків, які взяли участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Після промови, хвилини мовчання та Гімну України нащадки ліквідаторів, самі «чорнобильці» та влада міста поклали квіти до пам'ятника.

Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року, о 1.23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, який зруйнував частину реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблока. Майже одразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5.00. Проте всередині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн: Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим, сьомим рівнем небезпеки.