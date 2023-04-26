Відповідальний бізнес: Ferrexpo отримала національну відзнаку за допомогу Україні в 2022 році

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Представники компанії були відзначені нагородою за вклад у життєстійкість України під час повномасштабного вторгнення росії

20 квітня, за підтримки Ernst&Young в Україні та Global Giving, центр Розвиток КСВ провів щорічну національну премію відзначення проєктів, які спрямовані на реалізацію Цілей сталого розвитку ООН. Про це повідомляє espreso.tv.

Серед ініціатив, які відзначалися цьогоріч, стали допомога Збройним силам України, переселенцям та постраждалим від бойових дій, відновлення об’єктів, установ та закладів, які постраждали від військових дій, підвищення стандартів роботи у галузі, розвиток громади, розв’язання екологічних проблем, підтримка співробітників та інші.

Компанія Ferrexpo з активами в Полтавській області презентувала відразу три проєкти. Представники компанії були відзначені нагородою за вклад у життєстійкість України під час повномасштабного вторгнення росії.

Серед проєктів компанії - цілодобовий дитячий центр Ferrexpo для дітей співробітників та співробітниць компанії, що був організований на промисловому майданчику Полтавського ГЗК на четвертий день після повномасштабного вторгнення й щодня впродовж чотирьох місяців приймав близько 120 дітей, ініціативи з розвитку жіночого лідерства під час війни та звіт із відповідального ведення бізнесу за 2021 рік із включенням подій перших 7 місяців 2022 року.

У 2022 році на соціальні програми підтримки України компанія Ferrexpo спрямувала понад 19 мільйонів доларів США. Крім виробничого процесу, завдяки спеціально створеному з перших днів повномасштабного вторгнення Гуманітарному фонду, Ferrexpo продовжувала надавати підтримку Збройним силам України, переселенцям та громадам України, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення. Разом із тим продовжили реалізацію проєктів добробуту для співробітників, покращення стану довкілля з відповідальним ставленням до енергоресурсів.

- Ми не женемось за нагородами, а робимо те, що повинні - допомагаємо Україні вистояти в ці непрості часи. Цей диплом - заслуга кожного і кожної з нашої багатотисячної команди професіоналів, - поділився враженнями після нагородження головний фахівець з корпоративних комунікацій Ferrexpo Владислав Мортіков.

Усього на конкурс було представлено 30 кейсів від 21 компанії з різних галузей: Фокстрот, SoftServe, ПриватБанк, Farmak, Ferrexpo, KPMG Ukraine, Kyivstar, Bayer, Coca Cola, Метінвест та інших.