28 квітня у Горішніх Плавнях відкриється виставка «Хрести України. Центр»

На виставці демонструватимуться релігійні артефакти з Полтавщини, Черкащини та Кіровоградщини, а також відбудеться авторська екскурсія історика Віктора Векленка
28 квітня, о 10.00, у Краєзнавчому музеї м. Горішні Плавні відбудеться відкриття виставки «Хрести України. Центр».
Будуть представлені релігійні артефакти Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей, серед яких унікальний керамічний хрестик з Опішні та кам'яна ікона з пісковику із зображенням Святого Георгія, що походить з Черкащини.
За словами горішньоплавнівських музейників, дані експонати на Полтавщині експонуватимуться вперше.
Наприкінці заходу відбудеться авторська екскурсія Віктора Векленка.
Усіх охочих запрошують до зали сучасної історії краєзнавчого музею за адресою: вул. Космонавтів, 4.
Виставка триватиме до 2 червня.
Графік роботи музею:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.