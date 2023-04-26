28 квітня у Горішніх Плавнях відкриється виставка «Хрести України. Центр»

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На виставці демонструватимуться релігійні артефакти з Полтавщини, Черкащини та Кіровоградщини, а також відбудеться авторська екскурсія історика Віктора Векленка

28 квітня, о 10.00, у Краєзнавчому музеї м. Горішні Плавні відбудеться відкриття виставки «Хрести України. Центр». Будуть представлені релігійні артефакти Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей, серед яких унікальний керамічний хрестик з Опішні та кам'яна ікона з пісковику із зображенням Святого Георгія, що походить з Черкащини. За словами горішньоплавнівських музейників, дані експонати на Полтавщині експонуватимуться вперше. Наприкінці заходу відбудеться авторська екскурсія Віктора Векленка. Усіх охочих запрошують до зали сучасної історії краєзнавчого музею за адресою: вул. Космонавтів, 4. Виставка триватиме до 2 червня. Графік роботи музею: понеділок-п'ятниця - 8.00 до 17.00

перерва 12.00-13.00

субота-неділя - вихідні

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