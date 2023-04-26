На Кременчуччині чоловік з асенізатора виливав нечистоти у поле

Вчора, 25 квітня, між селищами Градизьк та Кагамлик 66-річний чоловік у полі на землю виливав з вантажівки - асенізатора нечистоти. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.
Зразки ґрунту з місця події відібрали та спрямували на експертизу.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 239 (Забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
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