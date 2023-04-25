Директорка Ferrexpo відібрана у 50 жінок-лідерок України, які ведуть державу до перемоги - Forbes

Вчора, 20:30 Переглядів: 354 Новини компаній

У понеділок, 24 квітня, з’явився у продажу новий випуск журналу Forbes Ukraine. На його обкладинці розмістили фотографію жінок, завдяки яким Україна тримається гідно в економіці, волонтерстві, науці, мистецтві та на війні. Серед них опинилася й Анна Адом – директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні.

На обкладинці також розміщені:

Ярослава Гресь, журналістка;

Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова організації «Центр громадянських свобод»;

Аліна Михайлова, волонтерка, парамедикиня;

Ольга Руднєва, координаторка гуманітарного складу HelpUkraineCenter, CEO Superhumans Center;

Юлія Паєвська (Тайра), парамедикиня, волонтерка, командирка підрозділу «Янголи Тайри»;

Севгіль Мусаєва, журналістка, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда»;

Поліна Кошарна, голова наглядової ради Master Zoo;

Мар’яна Савка – письменниця, головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева».

Коли на початку повномасштабної війни мешканці східних регіонів тікали від російських обстрілів, їхній шлях часто проходив через Горішні Плавні. Анна Адом та вся команда Ferrexpo стала на допомогу переселенцям. Компанія безоплатно віддала 3500 чоловіків, жінок та дітей готель, бази відпочинку, гуртожиток та дитячий табір.

До того ж Анна Адом організувала повернення на Батьківщину понад 6000 примусово вивезених до росії українців.

- Якщо запитати моє серце, про що воно співає - воно співає про Україну. Для мене багато значить цей випуск. І не тільки тому, що цей журнал можна буде покласти в скриньку пам'яті для нащадків. Я вчитуюсь в імена жінок, кожна з яких - вогник, що несе певну силу, талант, який змінює все навколо. Це непередаване щастя бачити, як їх багато і розуміти, що їх ще більше. Я відчуваю велику вдячність і відповідальність, що частинка моєї душі та любові до цієї країни стала видимою, - повідомила директорка Ferrexpo.