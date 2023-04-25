Директорка Ferrexpo відібрана у 50 жінок-лідерок України, які ведуть державу до перемоги - Forbes

Директорка з управління персоналом і побуту Ferrexpo Анна Адом відібрана у 50 жінок-лідерок України, які ведуть країну до перемоги
У понеділок, 24 квітня, з’явився у продажу новий випуск журналу Forbes Ukraine. На його обкладинці розмістили фотографію жінок, завдяки яким Україна тримається гідно в економіці, волонтерстві, науці, мистецтві та на війні. Серед них опинилася й Анна Адом – директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні.
На обкладинці також розміщені:
Коли на початку повномасштабної війни мешканці східних регіонів тікали від російських обстрілів, їхній шлях часто проходив через Горішні Плавні. Анна Адом та вся команда Ferrexpo стала на допомогу переселенцям. Компанія безоплатно віддала 3500 чоловіків, жінок та дітей готель, бази відпочинку, гуртожиток та дитячий табір.
До того ж Анна Адом організувала повернення на Батьківщину понад 6000 примусово вивезених до росії українців.
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