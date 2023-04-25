Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 26 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 26 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Андріївська, 4-8/11, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;
- вул. 29 Вересня, 2/25-6;
- вул. Академіка Маслова, 24;
- вул. Алітуська, 1Г;
- вул. Ігоря Сердюка, 1-41/44;
- вул. Перемоги, 2-26;
- вул. Соборна, 7-14/23;
- вул. Софіївська, 6;
- вул. Коцюбинського;
- пров. Поштовий, 1;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- пров. Дмитра Барковського, 13-26;
- вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Межова, 1-26;
- вул. Новомежова, 2/1;
- вул. Переяславська, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А.
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 2А-18;
- вул. Бетонна, 40-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Миколи Гоголя, 10-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 42/8, 50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г;
- просп. Полтавський, 277/2, 277/4;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- пров. Сиваський, 4-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.
З 8.00 до 18.00
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
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