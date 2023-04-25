Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 26 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Андріївська, 4-8/11, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;

вул. 29 Вересня, 2/25-6;

вул. Академіка Маслова, 24;

вул. Алітуська, 1Г;

вул. Ігоря Сердюка, 1-41/44;

вул. Перемоги, 2-26;

вул. Соборна, 7-14/23;

вул. Софіївська, 6;

вул. Коцюбинського;

пров. Поштовий, 1;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

пров. Дмитра Барковського, 13-26;

вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;

вул. Межова, 1-26;

вул. Новомежова, 2/1;

вул. Переяславська, 37/12;

вул. Сержанта Мельничука, 12/37А.

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

вул. Бетонна, 40-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Миколи Гоголя, 10-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 42/8, 50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г;

просп. Полтавський, 277/2, 277/4;

вул. Горліса-Горського, 3-10.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

вул. Юрія Руфа, 169;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

пров. Сиваський, 4-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.

З 8.00 до 18.00

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: