На війні загинув військовий з Кременчуччини Богдан Опришко

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24 квітня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Опришко Богдан Володимирович (1997 року народження). Про це повідомляє Новогалещинська громада.

Житель с. Вишняки загинув під час мінометного обстрілу у населеному пункті Авдіївка Покровського району, Донецької області. він механік-водій розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини А 4007.