26 квітня Державна податкова служба Полтавщини проводять семінар для підприємців

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Семінар-зустріч відбудеться в онлайн-форматі у Zoom

26 квітня о 10.00 Головне управляння Державної податкової служби України у Полтавській області спільно з Фондом підтримки підприємництва Кременчука проводять семінар-зустріч в онлайн-форматі у Zoom для фізичних осіб-підприємців. Доповідачі – фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області.

Говоритимуть про таке:

огляд та можливості «Електронного кабінету», доступні сервіси ДПС;

єдиний податок ФОП 1-3 групи;

порядок подання повідомлення про прийняття на роботу;

єдиний внесок – сплата, звітність;

порядок застосування РРО та ПРРО;

відповідальність за незастосування РРО/ПРРО;

порядок реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);

норми чинного законодавства – акцизний податок;

корисні інтернет-ресурси, додатки, месенджери Державної податкової служби та Головного управління ДПС у Полтавській області для платників податків.

У семінарі можуть взяти участь всі охочі. Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням.