26 квітня Державна податкова служба Полтавщини проводять семінар для підприємців
Сьогодні, 14:32
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Семінар-зустріч відбудеться в онлайн-форматі у Zoom
26 квітня о 10.00 Головне управляння Державної податкової служби України у Полтавській області спільно з Фондом підтримки підприємництва Кременчука проводять семінар-зустріч в онлайн-форматі у Zoom для фізичних осіб-підприємців. Доповідачі – фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області.
Говоритимуть про таке:
- огляд та можливості «Електронного кабінету», доступні сервіси ДПС;
- єдиний податок ФОП 1-3 групи;
- порядок подання повідомлення про прийняття на роботу;
- єдиний внесок – сплата, звітність;
- порядок застосування РРО та ПРРО;
- відповідальність за незастосування РРО/ПРРО;
- порядок реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);
- норми чинного законодавства – акцизний податок;
- корисні інтернет-ресурси, додатки, месенджери Державної податкової служби та Головного управління ДПС у Полтавській області для платників податків.
У семінарі можуть взяти участь всі охочі. Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням.
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