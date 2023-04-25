Кременчуччина попрощалася з військовим Миколою Ляшком, який загинув на Луганщині

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 346

Цими вихідними, 22 квітня, у Глобинській громаді Кременчуцького району попрощалися із загиблим захисником України Миколою Ляшком. Військовий загинув на російсько-українській війні 14 квітня при захисті Луганщини.

Микола Вікторович Ляшко, житель села Бабичівка. Народився Микола 22 лютого 1993 року. Навчався у Бабичівській загальноосвітній школі, після закінчення вступив до Кременчуцького професійного технічного училища № 22, де здобув професію водія. Працював у КП «Глобинське» сантехніком, а потім будівельником у Кременчуці.

З початком російсько-української війни у 2014 році пішов служити до лав Збройних Сил України за контрактом.

Коли ворог підступно зайшов в Україну, Микола став на захист Батьківщини. У вересні 2022 року отримав поранення. Після одужання знову повернувся до служби.

14 квітня під час наступально-штурмових дій в населеному пункті Білогорівка Луганської області військовий загинув.

Уся наша громада схиляє голови в глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.