Кременчуччина попрощалася з військовим Миколою Ляшком, який загинув на Луганщині

Цими вихідними, 22 квітня, у Глобинській громаді Кременчуцького району попрощалися із загиблим захисником України Миколою Ляшком. Військовий загинув на російсько-українській війні 14 квітня при захисті Луганщини.
Микола Вікторович Ляшко, житель села Бабичівка. Народився Микола 22 лютого 1993 року. Навчався у Бабичівській загальноосвітній школі, після закінчення вступив до Кременчуцького професійного технічного училища № 22, де здобув професію водія. Працював у КП «Глобинське» сантехніком, а потім будівельником у Кременчуці.
З початком російсько-української війни у 2014 році пішов служити до лав Збройних Сил України за контрактом.
Коли ворог підступно зайшов в Україну, Микола став на захист Батьківщини. У вересні 2022 року отримав поранення. Після одужання знову повернувся до служби.
14 квітня під час наступально-штурмових дій в населеному пункті Білогорівка Луганської області військовий загинув.
Уся наша громада схиляє голови в глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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