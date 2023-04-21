У Кременчуці з третього поверху випав чоловік – від отриманих травм він помер на місці

Сьогодні, 21 квітня, близько 7.40 з квартири 3 поверху багатоквартирного будинку на вулиці Тараса Бульби випав чоловік. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.
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