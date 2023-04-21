У Кременчуці з третього поверху випав чоловік – від отриманих травм він помер на місці

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Сьогодні, 21 квітня, близько 7.40 з квартири 3 поверху багатоквартирного будинку на вулиці Тараса Бульби випав чоловік. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

— Отримавши інформацію про подію, за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група та медики. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, чоловік випав із третього поверху. Від отриманих травм він помер на місці події. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено до бюро судово-медичної експертизи, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.