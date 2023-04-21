В інфекційних шпиталях перебуває 31 кременчужанин з COVID-19

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Із коронавірусною хворобою в інфекційних шпиталях перебуває 31 кременчужанин. Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді.

20 квітня у Кременчуці зареєстрували 25 нових випадків захворювання на ковід. Захворіли 12 жінок віком від 33 до 82 років, 11 чоловіків віком від 22 до 88 років, одна дитина віком 3 роки та одна дитина першого року життя. З вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів, семеро — лікуються в інфекційних шпиталях.

За добу одужало 8 людей. Випадків смерті від ускладнень ковіду не було.

Всього у нашому місті зареєстрували 28 903 хворих, одужало 27 808, померло 745.