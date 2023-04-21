Вода у Кременчуці та Кременчуцькому районі відповідає санітарним нормам

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У Кременчуцькому районі ситуація за межі норми не вийшла

У Кременчуці та Кременчуцькому районі попри повінь відповідає санітарним нормам, фахівці постійно моніторять її якість. Про це 21 квітня повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.

— У Кременчуцькому районі була загроза забруднення води, через те, що у деяких громадах піднявся рівень ґрунтових вод. Саме тому комісія ТЕБ та НС рекомендувала обмежити вживання води зі скважин. Проте ситуація за межі норми не вийшла, — сказав Олег Лєднік.

Мешканцям підтоплених територій Кременчуччини рекомендували пити лише привозну воду, у Кременчуці вода — в нормі

У Кременчуці вода, що подається до осель містян, також відповідає нормам. Аварійних ситуацій на водозаборі, що розташований у сусідній області, не виникало.