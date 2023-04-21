Вода у Кременчуці та Кременчуцькому районі відповідає санітарним нормам

У Кременчуці та Кременчуцькому районі попри повінь відповідає санітарним нормам, фахівці постійно моніторять її якість. Про це 21 квітня повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.
Мешканцям підтоплених територій Кременчуччини рекомендували пити лише привозну воду, у Кременчуці вода — в нормі
У Кременчуці вода, що подається до осель містян, також відповідає нормам. Аварійних ситуацій на водозаборі, що розташований у сусідній області, не виникало.
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