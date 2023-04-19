Вода у Дніпрі залишається на рівні вчорашніх відміток

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Рівень води у Дніпрі залишається на рівні вчорашніх відміток. Як повідомили в Кременчуцькій районній військовій адміністрації, станом на 8.00 19 квітня рівень води у верхньому б'єфі* складає 81,1 метра, у нижньому — 67 метрів.

Для порівняння:

Ранок 18 квітня рівень води у верхньому б’єфі склав 81,2 метра, у нижньому — 67,1 метра.

Вдень 17 квітня верхній рівень — 81,3 метра, нижній — 66,8 метра.

Підтопленими на сьогодні залишаються понад 600 присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі — Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці.

Нагадаємо, Укргідрометцентр залишає червоний рівень небезпеки на Полтавщині через повінь: пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня. Вчора у Кременчуцькій РВА повідомили, що «чужа вода» до Кременчука ще не дійшла. Повінь у Кременчуцькому районі сталася внаслідок природних процесів: велика кількість талої води та підземні води з низин Білорусі та Росії потрапили у річку Дніпро. Однак ситуація — нормальна контрольована. Зараз Кременчуцька ГЕС, як і весь каскад водосховищ, працює в штатному режимі. На ГЕС відкрито три стулки для пропуску води — четверту відкривати поки що не планують.

Повінь у Кременчуці: «чужа вода» прибуватиме ще тиждень

*Б’єф — ділянка річки біля шлюзу чи греблі. Ділянка, розташована вище греблі — верхній б'єф, нижче — нижній б'єф.