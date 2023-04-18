У рамках обміну полоненими повернувся боєць з Кременчуччини

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 631

З російського полону в рамках обміну повернувся захисник з Піщаного Кременчуцького району солдат Володимир Безклинський. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, на Великдень Україна повернула додому 130 своїх захисників. Вони потрапили у полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Серед звільнених – військові ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники ДССТ. З них 48 вважались зниклими безвісти.