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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Середня зарплата Ferrexpo у 2022-му перевищила показник по промисловості на 41%

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 380 Новини компаній

 

Також компанія виплатила працівникам додаткове фінансове заохочення

Середня заробітна плата працівника залізорудної компанії Ferrexpo за підсумками 2022 року перевищувала середню зарплату в промисловості України на 41%. Про це свідчать дані пресслужби компанії.

У 2022 році середня зарплата на Ferrexpo складала 21,4 тис. грн. Згідно з даними Державної служби статистики, за 2022 рік середня зарплата у промисловості України складала 15,18 тис. грн.

Середня зарплата за основними професіями на ГЗК Ferrexpo:

  • машиніст екскаватора (28,58 тис. грн/міс.);
  • машиніст електровоза (26,42 тис. грн/міс.);
  • водій на транспортуванні гірничої маси (24,31 тис. грн/міс.);
  • дробильник (22,78 тис. грн/міс.);
  • агломератчик (21,82 тис. грн/міс.).

Компанія намагалась максимально залучати робітничий персонал в момент повної або часткової зупинки виробництва з метою зменшення часу простою працівників.

Також компанія попри війну та слабкий економічний рік у січні виплатила додаткове заохочення всім працівникам за результатами їхньої роботи у 2022 в розмірі середньопланової місячної зарплати. 

Протягом року Ferrexpo зберігала середній заробіток для всіх працівників, і лише в кінці року перевела частину на простій з 2/3 окладу.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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