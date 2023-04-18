Середня зарплата Ferrexpo у 2022-му перевищила показник по промисловості на 41%

Середня заробітна плата працівника залізорудної компанії Ferrexpo за підсумками 2022 року перевищувала середню зарплату в промисловості України на 41%. Про це свідчать дані пресслужби компанії.
У 2022 році середня зарплата на Ferrexpo складала 21,4 тис. грн. Згідно з даними Державної служби статистики, за 2022 рік середня зарплата у промисловості України складала 15,18 тис. грн.
Середня зарплата за основними професіями на ГЗК Ferrexpo:
Компанія намагалась максимально залучати робітничий персонал в момент повної або часткової зупинки виробництва з метою зменшення часу простою працівників.
Також компанія попри війну та слабкий економічний рік у січні виплатила додаткове заохочення всім працівникам за результатами їхньої роботи у 2022 в розмірі середньопланової місячної зарплати.
Протягом року Ferrexpo зберігала середній заробіток для всіх працівників, і лише в кінці року перевела частину на простій з 2/3 окладу.
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