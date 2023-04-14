У Кременчуцькій РВА вручили ордени «За мужність» родинам двох загиблих захисників України

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Сьогодні, 14 квітня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації родинам двох загиблих на Харківщині захисників України передали ордени, якими їх було нагороджено посмертно. Ордени «За мужність» родинам вручив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Учасник АТО сержант Олександр Вепринський 11 березня 2022 року добровільно пішов на військову службу, щоб захищати Україну. Загинув 7 липня минулого року під час виконання бойових завдань біля села Петрівське Ізюмського району Харківської області. Йому було 47 років.

- Він був найкращим і дуже відповідальним. Пройшов АТО, а з початку повномасштабної війни сказав мені, що піде захищати Україну. Він загинув, прикриваючи свою роту. Завдяки йому усі вижили, а він загинув, - розповіла мати загиблого Надія Вікторівна.

Солдат В’ячеслав Кущ був прийнятий на військову службу 12 березня 2022 року, а загинув 26 червня під час бойового зіткнення з ворогом біля села Співаківка Ізюмського району Харківської області. Йому було 40 років.

- В’ячеслав пішов до військкомату ще 25 лютого, наступного дня після повномасштабного вторгнення. І хоча не мав військового досвіду, але сказав мені: «Хто як не я?» Він говорив, що все буде добре, і ми обов’язково переможемо, - розповіла про свого чоловіка його дружина Олена Іванівна, яка прийшла на вручення нагороди разом із дочкою.

Обох загиблих Героїв Указом Президента України №541 від 29.07.2022 року за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм було нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеню (посмерно).