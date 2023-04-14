У Кременчуцькій РВА вручили ордени «За мужність» родинам двох загиблих захисників України

Сьогодні, 14 квітня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації родинам двох загиблих на Харківщині захисників України передали ордени, якими їх було нагороджено посмертно. Ордени «За мужність» родинам вручив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Учасник АТО сержант Олександр Вепринський 11 березня 2022 року добровільно пішов на військову службу, щоб захищати Україну. Загинув 7 липня минулого року під час виконання бойових завдань біля села Петрівське Ізюмського району Харківської області. Йому було 47 років.
Солдат В’ячеслав Кущ був прийнятий на військову службу 12 березня 2022 року, а загинув 26 червня під час бойового зіткнення з ворогом біля села Співаківка Ізюмського району Харківської області. Йому було 40 років.
Обох загиблих Героїв Указом Президента України №541 від 29.07.2022 року за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм було нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеню (посмерно).
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