Під Бахмутом загинув військовий з Кременчуччини Микола Харченко

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13 квітня загинув захисник України, солдат 32 окремого стрілецького батальйону на Бахмутському напрямку Микола Харченко (26.09.1998 р.н.). Микола – випускник Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного 2004-2015 років навчання.

- Йому мало б бути 25... Це важка втрата для кожного із нас! Молитвою, добрим словом згадаймо Героя, який боронив рідну землю і віддав життя за Україну і наше майбутнє. Царство небесне і вічна пам'ять... Пам'ятаємо, шануємо кожного, хто поклав своє життя за свободу і любов до рідної землі! - йдеться у повідомленні.

Микола був стрільцем військової частини 4020. Був призваний на військову службу 13 липня 2022 року четвертим відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Загинув Микола 13 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.