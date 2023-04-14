Під Бахмутом загинув військовий з Кременчуччини Микола Харченко

13 квітня загинув захисник України, солдат 32 окремого стрілецького батальйону на Бахмутському напрямку Микола Харченко (26.09.1998 р.н.). Микола – випускник Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного 2004-2015 років навчання.
Микола був стрільцем військової частини 4020. Був призваний на військову службу 13 липня 2022 року четвертим відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Загинув Микола 13 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
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