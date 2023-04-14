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Кременчук, Надзвичайні новини

За день-два ситуація із підтопленням стабілізується, – ДСНС

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 94

 

Ситуація повністю контрольована, на Кам’янському водосховищі скидають воду

Ситуація із підтопленням окремих районів Кременчука повністю контрольована, і за день-два вона повинна стабілізуватися. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко.

За словами Олексія Стеценка, в цілому нічого надзвичайного не відбувається. Проте є певні моменти, через які така ситуація склалася. 

Наразі окрім звичайного весняного паводка до нас підходить «чужа вода» - у Республіці Білорусь, у Гомелі, прорвало дамбу - там роблять аварійний скид води, яка йде Дніпром.

- Така ж ситуація на Київщині, на Канівському, на Кам’янському водосховищах. Кам’янське водосховище потроху скидає воду, - сказав Олексій Стеценко. - За день-два ситуація стабілізується.

Начальник Кременчуцького райуправління ДСНС закликав громадян не панікувати, а у разі підтоплень будинків телефонувати 101, рятувальники одразу виїдуть на допомогу.

Нагадаємо, днями у Кременчуці зафіксували найбільший паводок за останні 7 років: на Кременчуцькій ГЕС вперше з 1974 року відкрили третю створку. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі у верхній частині - 81,3 метри, у нижній – 66,44 метри над рівнем моря. Втім, допустима норма у нижній частині – 67 метрів, тож до критичного рівня ще 56 сантиметрів.

На фото - паводок у районі Кривушів

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: паводок ДСНС підтопення Дніпро
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