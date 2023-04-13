Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 14 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 14 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- бульв. Автокразівський, 9-55;
- вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7;
- просп. Полтавський, 277, 279;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Потоки.
Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 18;
- вул. Бетонна, 40-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
За заявою користувача:
- вул. Квітки Цісик, 32, 34, 36, 36А.;
- пров. Абрикосовий, 1-23;
- пров. Залізничний, 2/14-25/24;
- вул. Локомотивна, 42, 44;
- вул. Межева, 14/20;
- вул. Новомежева, 12/20-14А;
- пров. Фруктовий, 3-12/2;
- туп. Фруктовий, 3, 5, 7;
- вул. Черниша, 2/17-16А;
- вул. Юрія Руфа, 7-50.
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Вадима Бойка, 11-26;
- пров. Володимира Кисельова, 1/2А-10;
- пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;
- вул. Капітана Трусова, 39-81;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-30;
- вул. Майора Пугача, 3-78;
- вул. Національної гвардії, 16, 18, 20;
- пров. Ринковий, 7/13-11/14;
- просп. Свободи, 60/1-120/25.