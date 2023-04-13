Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 14 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

бульв. Автокразівський, 9-55;

вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7;

просп. Полтавський, 277, 279;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

с. Потоки.

Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 18;

вул. Бетонна, 40-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Соборна, 29/2,31.

За заявою користувача:

вул. Квітки Цісик, 32, 34, 36, 36А.;

пров. Абрикосовий, 1-23;

пров. Залізничний, 2/14-25/24;

вул. Локомотивна, 42, 44;

вул. Межева, 14/20;

вул. Новомежева, 12/20-14А;

пров. Фруктовий, 3-12/2;

туп. Фруктовий, 3, 5, 7;

вул. Черниша, 2/17-16А;

вул. Юрія Руфа, 7-50.

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: