Сирна паска з шоколадом без випічки: простий рецепт

Цей спосіб приготування сирної паски не вимагає заварювання та іншої термічної обробки. Достатньо просто змішати всі інгредієнти, викласти у форму та залишити охолоджуватися. Головне для приготування сирної паски – продукти мають бути якісними та з високою жирністю.
Складові:
Приготування:
Сир перетріть через сито або двічі перекрутіть через м'ясорубку. М'яке вершкове масло змішайте з цукром і збийте вінчиком. Додайте сметану, сіль, ванільний цукор та натертий шоколад. Все добре перемішайте.
Візьміть форму, застеліть її марлею. Викладіть сирну масу у форму, накрийте марлею. Поставте форму в миску, покладіть тарілку і вантаж.
Відправте паску до холодильника щонайменше на 12 годин. Через зазначений час паску акуратно переверніть на блюдо і зніміть марлю.
Зберігайте її у холодильнику.
Ми сподіваємося, що у вас усе вийде і ви насолодитесь святковим столом.
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