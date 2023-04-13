Сирна паска з шоколадом без випічки: простий рецепт

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 149

Достатньо просто змішати всі інгредієнти, викласти у форму та залишити охолоджуватися

Цей спосіб приготування сирної паски не вимагає заварювання та іншої термічної обробки. Достатньо просто змішати всі інгредієнти, викласти у форму та залишити охолоджуватися. Головне для приготування сирної паски – продукти мають бути якісними та з високою жирністю.

Складові:

сир 9% — 500 г;

сметана 25% — 100 г;

цукор — 120 г;

вершкове масло 82,5% — 80 г;

шоколад — 50 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — пакетик.

Приготування:

Сир перетріть через сито або двічі перекрутіть через м'ясорубку. М'яке вершкове масло змішайте з цукром і збийте вінчиком. Додайте сметану, сіль, ванільний цукор та натертий шоколад. Все добре перемішайте.

Візьміть форму, застеліть її марлею. Викладіть сирну масу у форму, накрийте марлею. Поставте форму в миску, покладіть тарілку і вантаж.

Відправте паску до холодильника щонайменше на 12 годин. Через зазначений час паску акуратно переверніть на блюдо і зніміть марлю.

Зберігайте її у холодильнику.

Ми сподіваємося, що у вас усе вийде і ви насолодитесь святковим столом.