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У Кременчуці камери спостереження ОСББ можуть інтегрувати у систему «Безпечне місто»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 73

 

З такою пропозицією звернулися до голів ОСББ місцева влада та правоохоронці

Міська влада та поліція 12 квітня звернулися до голів ОСББ щодо приєднання систем відеоспостереження їхніх будинків до загальноміської системи «Безпечне місто». На думку кременчуцьких чиновників і правоохоронців, це допоможе вдосконалити систему профілактики майнових правопорушень, забезпечити публічну безпеку та порядок на території Кременчуцької громади.

На зустріч кременчуцького міського голови Віталія Малецького з головами ОСББ прийшли начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович і його заступник.

За словами очільника районної поліції, часто виникають значні ускладнення та затягування процесу збору інформації та розкриття злочинів по гарячих слідах. Адже, щоб отримати записи камер, потрібно знайти голову ОСББ, фізично бути біля сервера, витрачати час на виймання даних та запис їх на флешки. Особливо незручно це робити вночі чи на вихідних. Поки це все відбувається, інформація з сервера може зникнути під новими записами, або ж злочинці можуть виїхати з міста.

- З метою стабілізації оперативної обстановки та швидкого розкриття злочинів звертаюся до вас із проханням реалізувати такий проєкт - залучення ваших камер відеоспостереження до єдиної системи «Безпечне місто», - звернувся Олександр Холондович до голів ОСББ.

Для цього не потрібно витрачати гроші чи модернізувати обладнання. Потрібно просто передати логін і пароль від системи відеонагляду адміністраторам «Безпечного міста». Це не означає, що влада чи поліція постійно слідкуватиме, що відбувається у дворах чи будинках. Питання можливих зловживань чи інших ризиків опрацьоване. Тільки за запитом правоохоронців оператори «Безпечного міста» зайдуть дистанційно на конкретний сервер та виймуть дані за конкретний проміжок часу.

- Якщо вам це набридне, то ви просто поміняєте пароль. І все, - зазначив міський голова.

На сьогодні у «Безпечне місто» об'єднані понад 500 відеокамер. Щоб довести ефективність міської системи відеонагляду із системою розпізнавання облич, до якого підключені й камери з тролейбусів і крамниць, присутнім розповіли, що таким чином швидше знаходять дітей, які десь гуляють, поки їх розшукують батьки та поліція, та хуліганів.

Віталій Малецький розповів, що через камери побачили людину, яка у смітнику міської ради рилася у паперах. Та коли чоловіка оглянули правоохоронці, виявилося, що він писав повідомлення на російський номер зі словами «еще одну машинку установили». Тож далі ним займаються відповідні органи.

Головам ОСББ запропонували провести опитування серед мешканців своїх будинків щодо того, чи згодні вони на таку співпрацю з поліцією та міською владою. Якщо так, то будуть підписані меморандуми.

На запитання із зали, чи може місто допомогти встановити камери тим ОСББ, в яких їх ще немає, міський голова відповів, що ні.

Цілодобове спостереження: у Кременчуці показали «мозок» системи «Безпечне місто»

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Відеоспостереження Безпечне місто поліція Кременчуцька міська рада ОСББ камери спостереження
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