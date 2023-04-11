Коли у Кременчуці запрацює фонтан у сквері імені Бабаєва

Комунальники розпочали роботи з розконсервування фонтана в сквері імені Олега Бабаєва. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Працівники КП «Благоустрій Кременчука» вже демонтували купол фонтану. Наступні етапи: хімічна обробка чаші та тест системи води на справність.
Уже 13 квітня різнокольоровий водограй розпочне свою роботу. Працювати фонтан буде з 10.00 до 21.30 кожного дня.
Також комунальники у центральному сквері міста очищують тротуарну плитку від бруду, проводять формувальну обрізку кущів та заповнюють міські клумби квітами.
Комунальники готують до запуску ще 2 фонтани по місту, які вже незабаром запрацюють.
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