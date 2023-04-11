Де завтра не буде світла у Кременчуці

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12 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго»

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Соборна, 25-27.

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Квітки Цісик, 32, 34, 36, 36А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

просп. Свободи, 84;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;

с. Потоки, вул. Соснова, 1В;

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

пров. Сиваський, 4-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: