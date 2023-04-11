Де завтра не буде світла у Кременчуці

12 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
12 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго»
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Квітки Цісик, 32, 34, 36, 36А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;
- с. Потоки, вул. Соснова, 1В;
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- пров. Сиваський, 4-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. 29 Вересня, 2/25, 4;
- вул. Академіка Маслова, 10-24;
- вул. Алітуська, 1Г;
- вул. І. Сердюка, 11-41/44;
- вул. М. Залудяка, 4-14Б;
- вул. Коцюбинського, 2А;
- вул. Перемоги, 13, 26;
- вул. Соборна, 6-14/23;
- вул. Софіївська, 6;
- бульв. Українського Відродження, 17-21А.
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