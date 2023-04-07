Як волонтерки під Кременчуком готують їжу для 6 підрозділів українських військових

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 560

Волонтерський штаб «Надія», який розміщується на базі фельдшерсько-акушерського пункту у селі Рокитне-Донівка, готує їжу для 6 підрозділів українських військових. Про це розповіла «Телеграфу» місцева мешканка Тетяна.

У пані Надії, організаторки волонтерського штабу, син Андрій пішов на війну, а вона, щоб не сидіти вдома без діла, заохотила своїх подруг до допомоги військовим. Почалося все з того, що волонтери з 5 березня 2022 року почали плести маскувальні сітки для ЗСУ, потім – готували пиріжки для місцевих нацгвардійців, а ще згодом почали виготовляти окопні свічки.

Жінки готують різноманітні страви та через волонтерів відправляють на передову нашим воїнам – у Харківську, Донецьку, Луганську області. 13 жінок працюють щодня, зранку і до вечора.

Інформація про роботу штабу поширилася серед місцевих мешканців, і жителі Недогарок, Рокитне-Донівки, Панівки та Пащенівки також «підключилися». Коли волонтерам з «Надії» потрібні продукти для страв, вони просто пишуть оголошення про це у спеціально створених групах, і місцеві одразу привозять овочі, м'ясо та інше, а також тканину для маскувальних сіток. Допомагає і місцевий соцільно відповідальний бізнес: як спонсори надають олію, муку.

Тетяна каже, що два тижні підряд волонтери «Надії» готують їжу аж на 6 підрозділів військових. Аби страви довше зберігалися, жінки готують у день відправки, починаючи зрання. У холодну пору року готують салати, тушковану картоплю, макарони, плов, домашню ковбасу, котлети, а коли тепліє і на вулиці стає жарко — пиріжки, солене сало та те, що може без проблем доїхати та не зіпсуватися. Упаковують горіхи, сушку, варення, цукерки та печиво, мариновані овочі. Також роблять лікувальну мазь на основі воску та меду. У пакунки з їжею, сітками та свічками вкладають отакі записки:

Доземний уклін Вам за спокійний сон! Нехай Господь оберігає Вас!