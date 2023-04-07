Як волонтерки під Кременчуком готують їжу для 6 підрозділів українських військових

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Допомога військовим

Як волонтерки під Кременчуком готують їжу для 6 підрозділів українських військових

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 560

 

Волонтерський штаб «Надія» також виготовляє маскувальні сітки та окопні свічки

Волонтерський штаб «Надія», який розміщується на базі фельдшерсько-акушерського пункту у селі Рокитне-Донівка, готує їжу для 6 підрозділів українських військових. Про це розповіла «Телеграфу» місцева мешканка Тетяна.

У пані Надії, організаторки волонтерського штабу, син Андрій пішов на війну, а вона, щоб не сидіти вдома без діла, заохотила своїх подруг до допомоги військовим. Почалося все з того, що волонтери з 5 березня 2022 року почали плести маскувальні сітки для ЗСУ, потім – готували пиріжки для місцевих нацгвардійців, а ще згодом почали виготовляти окопні свічки.

Жінки готують різноманітні страви та через волонтерів відправляють на передову нашим воїнам – у Харківську, Донецьку, Луганську області. 13 жінок працюють щодня, зранку і до вечора.

Інформація про роботу штабу поширилася серед місцевих мешканців, і жителі Недогарок, Рокитне-Донівки, Панівки та Пащенівки також «підключилися». Коли волонтерам з «Надії» потрібні продукти для страв, вони просто пишуть оголошення про це у спеціально створених групах, і місцеві одразу привозять овочі, м'ясо та інше, а також тканину для маскувальних сіток. Допомагає і місцевий соцільно відповідальний бізнес: як спонсори надають олію, муку.

Тетяна каже, що два тижні підряд волонтери «Надії» готують їжу аж на 6 підрозділів військових. Аби страви довше зберігалися, жінки готують у день відправки, починаючи зрання. У холодну пору року готують салати, тушковану картоплю, макарони, плов, домашню ковбасу, котлети, а коли тепліє і на вулиці стає жарко пиріжки, солене сало та те, що може без проблем доїхати та не зіпсуватися. Упаковують горіхи, сушку, варення, цукерки та печиво, мариновані овочі. Також роблять лікувальну мазь на основі воску та меду. У пакунки з їжею, сітками та свічками вкладають отакі записки:

Доземний уклін Вам за спокійний сон! Нехай Господь оберігає Вас!
ПО ТЕМІ:

90 поїздок на «передок» та 1000 пиріжків: як волонтери Кременчуччини допомагають захисникам

9
Автор: Катерина Турубара
Теги: Недогарки допомога військовим волонтери їжа свічки маскувальні сітки страви
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх