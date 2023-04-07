По якій ціні продають пальне на заправках Полтавщини 7 квітня та чи буде подорожчання

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 268

У п'ятницю, 7 квітня, ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини не змінилися, а автогаз на деяких заправках подешевшав. У жодного оператора пальне поки не подорожчало, але експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 7.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,36 0,00 0% Бензин А-95 47,49 0,00 0% Бензин А-92 45,47 0,00 0% Дизельне пальне 47,02 0,00 0% Газ автомобільний 21,77 -0,13 -0,571%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 7.04.2023 р.