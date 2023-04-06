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Долар та євро припинили падіння: де в Кременчуці вигідніше обмінювати валюту 6 квітня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 252

 

Падіння курсу готівкового долара, що спостерігалося протягом останніх днів, припинилося

У четвер Національний банк України курс основних валют трохи підвищив. Так, офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем зріс на 15 копійок, а курс злотого — на 2 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара та євро на це відреагували — падіння курсу, яке спостерігалося протягом останніх днів, припинилося. Мало того — є невелике зростання курсу.

У відділеннях банків у Кременчуці долар США сьогодні зранку купували по 36,70 — 37,10 грн, а продавали по 37,20 — 37,95 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знову зріс на 10 копійок (вчора понизився на 25 коп.), а мінімальний курс продажу не змінився (вчора понизився на 30 коп.). Найвигідніше долар сьогодні можна здавати в Райффайзен Банку, де за нього дають найбільше (36,70 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у ПриватБанку (37,20 грн за $1). Зауважимо, що в банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Ощадбанк (37,95 грн за $1).

Євро в банках Кременчука сьогодні можна здати по 39,50 — 40,50 грн, а продають євро по 40,50 — 41,50 грн. У порівняні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро не змінився (як і вчора), а мінімальний курс продажу підвищився на 10 копійок (вчора знизився на 25 коп.).

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Укргазбанку, де найвищий курс (40,50 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив ПриватБанк (40,50 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука зранку можна було здати по 8,00 — 8,45 грн, а продають злотий по 8,68 — 9,00 грн. У порівняні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу підвищився на 3 копійки (вчора понизився на 5 коп.).

Найвигідніше злотий можна здати в Укрексімбанку (8,45 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,68 грн). Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 10.30

 

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові пропозиції: https://t.me/obminkremenchuk

В Інстаграмі: https://instagram.com/obmenkremenchug?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Актуальні курси для міста Горішні Плавні:

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 15 копійок, а злотий на 2 копійки.

Курс валют НБУ на 6.04.2023 року:

  • долар - 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 40,01 грн (вчора був 39,86 грн);
  • злотий – 8,55 грн (вчора був 8,53 грн).
Курс долара обвалився, а євро дешевшає: де в Кременчуці вигідніше обмінювати валюту 5 квітня
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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти обмінник банки долар євро злотий
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