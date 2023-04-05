Лишень погляньте, які вони милі: на Полтавщині прокинулися байбачки

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 362

На Полтавщині прокинулися байбачки. Надзвичайно милі фото та відео цих тваринок, зроблені на Диканщині 20 березня, опублікували у фейсбук-спільноті «Тваринний світ України».

Байбаки на зиму впадають у глибоку сплячку. Під час сплячки життєві процеси в організмі байбака майже завмирають: температура тіла падає з +36-38°C до +4,6-7,6°C, дихання сповільнюється до 2-3 вдихів за хвилину замість нормальних 20-24, а серцебиття — до 3-15 ударів за хвилину замість 88-140. Взимку бабаки не харчуються і майже не рухаються, виживаючи завдяки запасам накопиченого жиру. Із зимової сплячки байбаки виходять наприкінці лютого або на початку березня. До речі, у 2021 році бабака степового внесли до Червоної книги України як зникаючий вид.

Раніше ми писали, що у Кременчуці починають квітнути абрикоси.