Кременчужан кличуть у похід вихідного дня. Обіцяють розповіді екскурсоводів, мандрівку до річки Псел. Організатори збирають кошти на допомогу ЗСУ.
«Друзі!! Ми продовжуємо продовжувати наші походеньки!!
В неділю, 09.04 запланували туристично-краєзнавчу подорож до села Верхня Мануйлівка. Там є три музеї, на нас чекають розповіді екскурсоводів мандрівочка до річки Псел.
Ходити будемо небагато (10 км), а їздити багато!!
Логістика в ті копі не зручна, отже домовились за автобус, але потрібно мінімум 20 чол.
Проїзд туди — назад -200 грн
Продовжуємо збирати Dimon Syrotenko на сітки, щоб закрити бойові авта по 50 грн.
Бронь 200 грн, будь ласка, на карту», — написала туристка та волонтерка Оляна Колесник.
Точку збору повідомлять пізніше. Деталі — на сторінці Оляни.
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