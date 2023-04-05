Кременчужан кличуть у похід вихідного дня. Обіцяють розповіді екскурсоводів, мандрівку до річки Псел. Організатори збирають кошти на допомогу ЗСУ.

«Друзі!! Ми продовжуємо продовжувати наші походеньки!!

В неділю, 09.04 запланували туристично-краєзнавчу подорож до села Верхня Мануйлівка. Там є три музеї, на нас чекають розповіді екскурсоводів мандрівочка до річки Псел.

Ходити будемо небагато (10 км), а їздити багато!!

Логістика в ті копі не зручна, отже домовились за автобус, але потрібно мінімум 20 чол.

Проїзд туди — назад -200 грн

Продовжуємо збирати Dimon Syrotenko на сітки, щоб закрити бойові авта по 50 грн.

Бронь 200 грн, будь ласка, на карту», — написала туристка та волонтерка Оляна Колесник.