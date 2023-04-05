Що подешевшало на АЗС Полтавщини та де вигідніше заправляти автівку 5 квітня

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Сьогодні на заправках Кременчука та Полтавщини ціни на автомобільне пальне майже не змінилися

У середу, 5 квітня, ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини майже не змінилися. Лише один оператор понизив вартість дизельного пального на 80 копійок. Пальне поки не дорожчає, але експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 5.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,36 0,00 0% Бензин А-95 47,50 0,00 0% Бензин А-92 45,47 0,00 0% Дизельне пальне 47,09 -0,09 -0,188% Газ автомобільний 21,91 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 5.04.2023 р.