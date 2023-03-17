У МПК Сучасний театр покаже виставу-казку для всієї родини «Пригоди Смурфиків»

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11 квітня 16.00 у Міському палаці культури Сучасний театр покаже виставу-казку для всієї родини «Пригоди Смурфиків».

Про що вистава?

Є на світі місце, де не знають, що таке смуток і злість і навіть синіють тільки від радості. Тут живуть крихітні сині істоти. Це місце заховано у глибині зачарованого лісу, і його охороняє чарівна стіна, зроблена зі смурфічного еліксиру. Потрапити сюди можна тільки якщо ти справжній Смурфик або якщо тебе запросять у гості.

Багато хто думає, що це місце – вигадка й існує лише у книгах і в дитячій уяві. Що ж, дозвольте не погодитися. У селі Смурфиків у кожного є своя особлива роль, тому вони живуть в гармонії і радості. Оскільки із Смурфів можна зробити чарівний еліксир, їх постійно намагаються упіймати вороги, особливо Гаргамель.

У спробі врятувати від злого чарівника Гаргамеля папу Смурфа, Смурфики виявляються за межами рідного села. Зі свого чарівного світу вони потрапляють в найпохмуріші та найстрашніші місця зачарованого лісу. Тепер маленьким, але відважним Смурфикам належить відшукати дорогу додому, але не потрапити в лапи Гаргамеля. Чи впораються наші маленькі герої з таким непосильним завданням?

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Вартість – 120-250 грн. Замовлення за тел: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Є послуга доставки квитків у межах міста.