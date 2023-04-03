Родині загиблого воїна з Кременчуччини Олега Костиренка вручили орден «За мужність»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 166

З 2014 року він захищав Україну у Донецькій та Луганській областях

Наприкінці минулого тижня родині загиблого військового з Кременчуччини Олега Костиренка вручили орден «За мужність». Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання Героїв, які свідомо обрали для себе не простий шлях воїна-захисника і відділи своє життя захищаючи свободу, незалежність та мирне майбуття для нас та нашої неньки України. Нагороду вручили міський голова Глобине Станіслав Джусь та начальник Другого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП Ігор Коваленко.

Орден вручили матері — Наталії Андріївні Костиренко та дружині — Людмилі Березовській.

Орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) старший солдат Олег Костиренко нагороджений Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Відповідний Указ №729/2022 від 20 жовтня підписав Президент України.

Нагородили орденом «За мужність» III ступеня старшого солдата Олега Костиренка з Глобинської громади. З 2014 року він захищав Україну у Донецькій та Луганській областях. Потім служив у Глобинському районному військовому комісаріаті й старшим стрільцем у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців (в/ч А2167).

1 серпня під час артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Травневе Бахмутського району Донецької області Олег Костиренко загинув.