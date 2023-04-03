Де кременчуцькі пенсіонери можуть отримати гуманітарні набори

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 111

Я інвалід третьої групи з дитинства. Народилася у 1939 році, пережила війну, голод. Мій чоловік багато років працював на заводі КрАЗ, мав багато нагород. Але він помер і я залишилася зовсім одна. Живу важко, пенсія маленька, хоч я сама багато працювала — 31 рік стажу маю. Але чомусь отримую стільки ж грошей, як ті, хто зовсім не працював ніколи. Я постійно хворію, не можу без ліків. Не розумію, чому мені з таким малим доходом не додають пенсію і не дають ніяку допомогу. Іншим людям дають продуктові та гігієнічні набори від благодійних фондів, а я нічого не отримую. Якщо можна, скажіть, де можна отримати продукти гуманітарні

Ганна Федорівна, м. Кременчук, вул. Миру

Від редакції:

— Продуктові набори для людей похилого віку в місті Кременчук минулого тижня давав БФ «Центр волонтерської допомоги Артема Марченка». Але вони видають набори за попереднім записом. Аби отримати набір, треба зареєструватися за телефоном. Після реєстрації на телефон надійде СМС з інформацією, коли і як можна отримати допомогу.

Отримати консультацію щодо допомоги можна за номером гарячої лінії: 0 800 358 913. На дзвінки відповідатимуть волонтери благодійного фонду.