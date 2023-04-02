Як у Кременчуці готують місця масового відпочинку для пляжного сезону

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 272

Наразі комунальники проводять роботи з розчищення від очерету водної акваторії в районі вул. Чумацький шлях поблизу човнової станції N1. До цих робіт залучена багатофункціональна машини TRUXOR.

Варто зазначити, що подібні роботи вже проведені в місцях масового відпочинку на р. Сухий Кагамлик, поблизу ФК SPORT LIFE, на р. Дніпро в районі човнової станції "Демурівка", на р. Псел в с. Піщане по вул. Луговій.

Задля забезпечення якісного та комфортного відпочинку біля води жителям громади працівники комунального підприємства проводять прибирання пляжних територій. Водночас звертаються до кременчужан із проханням: